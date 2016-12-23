В Рязанской области обсудили вопросы подготовки молодых специалистов для агропромышленного комплекса

Главными оказались вопросы взаимодействия в работе по подготовке специалистов для АПК и укрепления связей сельхозтоваропроизводителей с учреждениями среднего профессионального образования.

Экономика

В Рязанском государственном агротехнологическом университете состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки кадров для АПК. Его провел заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин.

В работе совещания участвовали министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская, председатель комитета по аграрным вопросам Рязанской областной Думы, председатель правления регионального агропромышленного объединения работодателей Георгий Свид, заместитель министра образования Владимир Усков, ректор РГАТУ Николай Бышов, представители органов власти муниципалитетов, сельхозпредприятий области, преподаватели вуза, активисты регионального отделения Российского союза сельской молодежи.

Главными в ходе обсуждения стали вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия в работе по подготовке специалистов для АПК и укрепления связей сельхозтоваропроизводителей региона с учреждениями среднего профессионального образования аграрного профиля. На совещании было отмечено, что в Рязанской области действуют 13 профильных колледжей и техникумов, а также агротехнологический университет, которые ежегодно выпускают порядка 900 человек. Как было отмечено на совещании, для привлечения молодых кадров в отрасль необходимо усилить профориентационную работу, совершенствовать учебно-материальную базу образовательных учреждений, которые готовят специалистов для села, активизировать деятельность по трудоустройству молодежи.

Сергей Дудукин подчеркнул, что для обеспечения потребности агропромышленного комплекса области в высококвалифицированных кадрах необходимо более эффективно использовать возможности действующих программ, в рамках которых молодые специалисты получают преференции для приобретения жилья и гранты.

– Сегодня нужна максимально эффективная совместная работа сельхозпроизводителей, органов управления и образовательных организаций, чтобы выработать необходимые меры по совершенствованию подготовки кадров для АПК, – сказал в ходе встречи Сергей Дудукин.

По итогам рабочего совещания состоялась панельная дискуссия «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса: проблемы и перспективы», в которой приняли участие около ста представителей аграрной отрасли.