В Рязанской области будут выпускать чудо-вакцину

С будущего года начнётся выпуск комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита.

Экономика

Первая комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита будет производиться в России по полному циклу с 2017 года, сообщает «Газета.ру».

По данным издания, со ссылкой на информацию от представителей фармацевтической компании, которая займётся выпуском препарата, его производство будет локализовано в Рязанской области.

Производство будет совместным с мировым производителем вакцин Serum Institute Of India.