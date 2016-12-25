http://7info.ru/news/ryazan-economy/v_rjazanskoj_oblasti_budut_vypuskat_chudo-vakcinu/
В Рязанской области будут выпускать чудо-вакцину
Экономика 147
Первая комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита будет производиться в России по полному циклу с 2017 года,
сообщает «Газета.ру».
В Рязанской области будут выпускать чудо-вакцину
Экономика 147
С будущего года начнётся выпуск комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита.
Первая комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита будет производиться в России по полному циклу с 2017 года,
По данным издания, со ссылкой на информацию от представителей фармацевтической компании, которая займётся выпуском препарата, его производство будет локализовано в Рязанской области.
Производство будет совместным с мировым производителем вакцин Serum Institute Of India.