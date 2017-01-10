В Рязанской области будет работать Центр поддержки экспорта

В настоящее время приоритетная поддержка оказывается начинающим предпринимателям, социально ориентированному бизнесу, малым и средним предприятиям.

Экономика

В Рязанской области появится Центр поддержки экспорта. Открытие запланировано на первый квартал 2017 года, сообщает сайт регионального правительства. Здесь будет проводиться сопровождение внешнеэкономических сделок, предоставляться необходимые консультации и помощь участникам выставок.

В регионе активно работает Фонд поддержки малого предпринимательства, который выдаёт кредиты на льготных условиях, а также гарантийный Фонд, обеспечивающий гарантию возврата привлекаемых кредитных ресурсов.

В настоящее время приоритетная поддержка оказывается начинающим предпринимателям, социально ориентированному бизнесу, малым и средним предприятиям, внедряющим современные технологии, выпускающим конкурентоспособную высококачественную продукцию, в том числе экспортно ориентированную. В 2016 году помощь в продвижении своих товаров на межрегиональные и международный рынки получили более 580 субъектов предпринимательства.