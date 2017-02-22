В Рязани выделят дополнительные средства на новую школу и старое жильё

Изменения в бюджет города внесла на заседании Рязанская городская Дума.

Экономика

В среду, 22 февраля, состоялось заседание Рязанской городской Думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Корректировки предусматривают выделение дополнительных ассигнований на ряд важных социальных статей. В частности, за счёт перераспределения 50 млн. руб. будет выделено на новую школу в ДПР-5,5А на 1100 мест. Ещё 27,6 млн. руб. направят на переселение граждан из аварийного фонда. Средства будут выделены за счет межбюджетных трансфертов, также привлечены остатки денег, сформированных на счёте города на начало года.

Корректировками предусматривается увеличение расходов по ряду других статей - проведение мероприятий Года экологии, предоставление квартир детям-сиротам, а также бывшим военнослужащим.

- Главный финансовый документ претерпел сегодня изменения в профицитную сторону за счёт субсидий из областного бюджета. Нам добавили деньги на расселение граждан из областного бюджета, 4,5 млн. руб. дополнительно выделяется на приобретение жилья для детей-сирот –квартиры приобретаются с хорошим ремонтом, чтобы люди могли начать там жить. Перемещены средства с дворовых территорий на окончание строительства школы в ДПР-5,5А к 1 сентября 2017 года, - прокомментировал принятое решение глава Рязани Владислав Фролов.

Дополнительные средства на благоустройство дворов взамен тех, что направляются на возведение новой школы, пояснил глава города, Рязань получит в качестве федеральных субсидий.