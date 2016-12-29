В Рязани стабилизировались потребительские цены

Речь идёт о ценах на социально значимые продовольственные товары.

Экономика

В период с 20 по 26 декабря на потребительском рынке Рязани повысились цены на свежие огурцы на 3,3%, сообщает со ссылкой на данные Рязаньстата сайт администрации города.

Практически были в течение этой недели неизменны цены на молоко, куриные яйца и прочие социально значимые продовольственные товары. Экономисты называют это явление стабилизацией цен.

Минимальная стоимость набора из 23 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых на ярмарках выходного дня, составляет 1635 рублей 74 копейки, как РИА «7 новостей» уже сообщало.