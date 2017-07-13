В Рязани пройдет фестиваль «Рязанское качество»

Главным событием фестиваля станет ярмарка, где посетители смогут купить качественную местную продукцию по выгодным ценам.

Экономика

20 июля в Рязани пройдёт фестиваль «Рязанское качество». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития и торговли.

Главным событием мероприятия станет ярмарка, где посетители смогут продегустировать и приобрести качественную местную продукцию по выгодным ценам. Рязанские предприятия представят широкий ассортимент плодоовощной, мясной и молочной продукции, колбасные, хлебобулочные изделия, мёд, а также товары народно-художественных промыслов. В ходе фестиваля планируется вручение знаков «Рязанское качество» лучшим товаропроизводителям региона.

Фестиваль «Рязанское качество» организован в рамках исполнения поручений главы Рязанского региона Николая Любимова по продвижению продукции рязанских сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке, отмечают в министерстве.