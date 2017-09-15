В Рязани проходит акция «Продукты в помощь»
Экономика 68
Горожане могут приобрести продукты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
C 14 по 17 сентября в 5 магазинах «Дикси» проходит благотворительная акция по сбору продуктов для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Продукты в помощь», организованная рязанским отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с сетью магазинов «Дикси».
В рамках акции жители Рязани смогут оказать поддержку гражданам, одиноким старикам, инвалидам, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, купив продукты длительного срока хранения и передав их волонтерам во время действия акции.
Акция организована в рамках реализации трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, заключенного 14 марта 2017 года между Правительством Рязанской области, Общероссийской общественной организацией «Российский Красный крест» и ее региональным отделением. Информация о ходе акции и получателях будет размещена на сайте регионального отделения РКК.
Место проведения акции магазины «Дикси» по адресам:
г. Рязань ул. Циолковского, д.8а
г. Рязань пл.Димитрова д.3а
г. Рязань ул. Станкозаводская д.2
г. Рязань ул. 3 Бутырки д.2а
г. Рязань ул.Татарская,69
Время проведения акции:
16.00-20.00 в будни,
12.00-20.00 в выходные.