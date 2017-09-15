В Рязани проходит акция «Продукты в помощь»

Горожане могут приобрести продукты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Экономика

C 14 по 17 сентября в 5 магазинах «Дикси» проходит благотворительная акция по сбору продуктов для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Продукты в помощь», организованная рязанским отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с сетью магазинов «Дикси».

В рамках акции жители Рязани смогут оказать поддержку гражданам, одиноким старикам, инвалидам, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, купив продукты длительного срока хранения и передав их волонтерам во время действия акции.

Акция организована в рамках реализации трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, заключенного 14 марта 2017 года между Правительством Рязанской области, Общероссийской общественной организацией «Российский Красный крест» и ее региональным отделением. Информация о ходе акции и получателях будет размещена на сайте регионального отделения РКК.

Место проведения акции магазины «Дикси» по адресам:

г. Рязань ул. Циолковского, д.8а

г. Рязань пл.Димитрова д.3а

г. Рязань ул. Станкозаводская д.2

г. Рязань ул. 3 Бутырки д.2а

г. Рязань ул.Татарская,69

Время проведения акции:

16.00-20.00 в будни,

12.00-20.00 в выходные.