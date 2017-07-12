В Рязани подешевели картошка, капуста и лук

В то же время зафиксировано повышение цен на сахар, яблоки и пшено.

Экономика

За неделю с 4 по 10 июля Рязаньстат отметил снижение цен на капусту белокочанную – на 12,4%, картофель – на 7,9%, лук репчатый – на 5,7%, свинину – на 1,1%, крупу гречневую-ядрицу – на 0,7%, масло сливочное – на 0,5%, морковь, муку пшеничную, молоко – на 0,3%, говядину, баранину – на 0,2%, мясо кур, чай – на 0,1%.

В то же время подорожали сахар-песок – на 10%, яблоки – на 6,6%, пшено – на 1,1%, сообщает сайт регионального правительства. Цены на рис, соль, масло подсолнечное, вермишель, яйцо куриное, рыбу мороженую, хлеб ржаной и ржано-пшеничный незначительно увеличились или остались без изменения.