В Рязани подешевели капуста, пшено и морковь

В то же время Рязаньстат отмечает повышение цен на рис и свинину.

Экономика

За неделю с 21 по 27 февраля в Рязанской области отмечено снижение цен на такие продукты, как капуста белокочанная – на 3,5%, пшено – на 2,1%, лук репчатый – на 1,6%, морковь – на 1,1%, крупа гречневая-ядрица – на 0,9%, картофель – на 0,8%, сахар-песок – на 0,7%, баранина – на 0,6%, яблоки – на 0,5%, масло подсолнечное – на 0,2%, рыба мороженая – на 0,1%.

В то же время Рязаньстат зафиксировал повышение цен на рис – на 3,6% и свинину – на 1%, сообщает сайт регионального правительства.

Цены на чай, соль, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, говядина, вермишель, масло сливочное, яйцо куриное, куры, молоко, мука пшеничная цена незначительно увеличились или остались без изменения.