В Рязани определен оператор платных парковок

По итогам конкурса это оказался рязанский филиал ПАО «Ростелеком».

Экономика

28 декабря администрация города Рязани подвела итоги открытого конкурса на право заключения инвестиционного соглашения по созданию и коммерческому использованию парковок в черте Рязани. Об этом сообщает сайт ведомства.

Конкурсная комиссия рассмотрела поданные заявки на предмет соответствия требованиям и условиям, установленным к конкурсной документации. Победителем конкурса по итогам голосования оказался Рязанский филиал ПАО «Ростелеком». Он и станет оператором платных парковок, с которым будет заключено инвестиционное соглашение.

По условиям соглашения, оператор за счет собственных или привлечённых средств обязан приобрести и установить оборудование для организации парковок, также осуществлять работы по организации парковочных мест и созданию дорожной инфраструктуры.

Планируется, что от реализации проекта город ждёт много выгод: упорядоченное размещение автомобилей на улицах города, прекращение «хаотичных» парковок, увеличение средней скорости движения транспорта в зонах создаваемых парковок, создание комфортных условий для пешеходов и сокращение числа нарушений правил дорожного движения при стоянках машин.