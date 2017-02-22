В бюджет Рязанской области на 2017 год внесены изменения

Корректировки в главный финансовый документ внесла Рязанская областная Дума.

Экономика

В среду, 22 февраля, состоялось заседание Рязанской областной Думы. Депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Как пояснила министр финансов Марина Наумова, доходы и расходы казны увеличены на 59 млн. 900,7 тыс. руб., поступающие из федерального бюджета субсидии. Средства будут направлены на финансирование ряда важнейших отраслей экономики. В частности, 1 млн. 016,4 тыс. руб. будет направлено на развитие мелиорации земель, 249, 5 тыс. руб. – на подготовку управленческих кадров для сельского хозяйства, 2 млн. 510,5 тыс. руб. – на оказание высокотехнологической медицинской помощи гражданам, 56 млн. 124,3 тыс. руб. планируется направить на поддержку КФХ.

Одновременно доходы и расходы бюджета, уточнила Наумова, сокращаются на 39 млн. 588,4 тыс. руб. в связи с корректировкой распределителей средств, поскольку из бюджета Рязани предусматривается увеличение ассигнований на 37 млн. 827,3 тыс. руб. на софинансирование строительства детского сада в Семчине и 1 млн. 562,4 тыс. руб. на реконструкцию гидроузла на реке Лыбедь.