В бюджет Рязани на 2017 год внесены изменения

Корректировки предполагают увеличение доходов и расходов казны на 27 млн. 827,3 тыс. руб. за счёт безвозмездных поступлений.

Экономика

Во вторник, 27 декабря, состоялось заседание Рязанской городской Думы. Депутаты внесли изменения в бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Корректировки предполагают увеличение доходов и расходов казны на 27 млн. 827,3 тыс. руб. за счёт безвозмездных поступлений. Ассигнования будут направлены на строительство нового детского сада на 220 мест в микрорайоне Семчино.

Также на заседании были внесены изменения в бюджет Рязани текущего года. Доходы казны увеличены на 18 млн. 322,3 тыс. руб., расходы – на 6 млн. 814,2 тыс. руб. Дефицит бюджета уменьшен на 11 млн. 508,1 тыс. руб. за счёт дополнительных поступлений и межбюджетных трансфертов из бюджета вышестоящего уровня.