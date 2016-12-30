В АПК Рязанской области в 2016 году трудоустроились более 90 молодых специалистов

Молодые специалисты, пополнившие ряды рязанских аграриев в этом году, представляют весь спектр аграрных специальностей.

Экономика

С начала 2016 года в агропромышленный комплекс Рязанской области трудоустроился 91 молодой специалист. Это выпускники высших и средних специальных учебных заведений 2016 года и прошлых лет, сообщает сайт регионального Минсельхоза.

Молодые специалисты, пополнившие ряды рязанских аграриев в этом году, представляют весь спектр аграрных специальностей: агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры, механизаторы, бухгалтера, техники-механики трудятся на сельхозпроизводстве, лаборанты, операторы, кондитеры – на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Наиболее привлекательными для молодых специалистов в 2016 году стали такие хозяйства, как ООО «ОКА МОЛОКО» ОП №3 Пителинского района, ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, АО «Рязаньзернопродукт», АО «Окская птицефабрика» и ООО «Авангард» Рязанского района, ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района. В общей сложности пополнились новыми кадрами предприятия агропромышленного комплекса региона 22 муниципальных районов Рязанской области.

Положительная динамика в трудоустройстве молодых специалистов в АПК региона наблюдается в течение ряда лет, только за последние три года общее количество вакансий в отрасли сократилось в полтора раза. Привлечению молодых специалистов в АПК региона способствует региональный закон о государственной поддержке молодых специалистов, а также реализация мероприятий по строительству жилья на селе. Только в 2016 году за мерами государственной поддержки молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области 39 человек, а социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в размере до 90% его стоимости получили 55 молодых семей и специалистов, большинство из которых трудятся в АПК.