В 2017 году Рязанская область получит федеральные средства на строительство газовых и водопроводных сетей на селе

За последние 3 года в сёлах Рязанской области построено 217 км распределительных газовых и 109 км водопроводных сетей.

Экономика

В целях дальнейшей реализации на территории Рязанской области мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году между Минсельхозом России и правительством Рязанской области заключено Соглашение на предоставление в 2017 году на указанные цели субсидий из федерального бюджета в объёме 30,257 млн. рублей, в том числе:

развитие газификации в сельской местности – 10,209 млн. рублей;

развитие водоснабжения в сельской местности – 20,048. млн рублей.

С учётом выделяемых субсидий общий объём финансирования данного мероприятия составит 74,665 млн. рублей, в том числе:

развитие газификации в сельской местности – 24,617 млн. рублей;

развитие водоснабжения в сельской местности – 50,048 млн. рублей.

В пределах выделенных ассигнований в 2017 году планируется ввести в действие 31,3 км распределительных газовых сетей и 10,86 км локальных водопроводов, сообщает официальный сайт регионального Минсельхоза.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству сельских населённых пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Рязанской области. За последние 3 года в рамках программы устойчивого развития сельских территорий в сёлах Рязанской области построено 217 км распределительных газовых и 109 км водопроводных сетей.