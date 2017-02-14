Утверждены новые порядки предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса Рязанской области

Новыми Порядками установлены общие требования к получателям субсидий, стимулирующие наращивание сельскохозяйственного производства.

Экономика

14 февраля на заседании правительства Рязанской области принято решение о внесении изменений в постановление правительства Рязанской области от 13 февраля 2013г. №28 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса Рязанской области». Изменения разработаны в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством. Об этом сообщает сайт регионального Минсельхоза.

Напомним, что с 2017 года правительством и Минсельхозом России предусмотрена консолидация, укрупнение и, соответственно, сокращение количества субсидий. Вместо 54 направлений утверждено 7.

В связи с изменением субсидирования, введением новых федеральных правил, министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и были подготовлены новые Порядки субсидирования предприятий агропромышленного комплекса региона, предусматривающие софинансирование направлений господдержки за счет средств областного и федерального бюджетов.

Новыми Порядками установлены общие требования к получателям субсидий, стимулирующие наращивание сельскохозяйственного производства, финансовую дисциплину предприятий, а также рост отчислений в бюджеты районов и области. Условия предоставления субсидий следующие:

отсутствие задолженности по налогам и сборам;

отсутствие задолженности в Пенсионный фонд и фонды социального страхования;

отсутствие задолженности по заработной плате;

получение субсидий при условии обеспечения среднемесячной зарплаты не ниже двух МРОТ для организаций и 1,5 МРОТ для малых форм хозяйствования;

размер субсидий варьируется в зависимости от урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности КРС.