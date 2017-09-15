Свиноводческие предприятия Рязанской области наращивают производство

На 1 сентября в регионе произведено 44,9 тысячи тонн скота и птицы в живом весе.

Экономика

На 1 сентября 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено 44,9 тысячи тонн скота и птицы в живом весе или 99,8 % по сравнению с прошлым годом. В том числе 34,0 тыс. тонн (99,6 %) – в сельхозпредприятиях, 10,7 тыс. тонн (100,5 %) – в личных подсобных хозяйствах и 220 тонн (101 %) – в крестьянских фермерских хозяйствах. Об этом сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Основными производителями мяса в регионе остаются предприятия свиноводческой отрасли. В тройке лидеров:

ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района, насчитывающий 103,2 тысячи голов свиней. Реализация свинины на предприятии с начала года составила 14031 тонн в живом весе (+304,6 тонн к уровню прошлого года или больше на 2,2 %);

ОАО «Рязанский свинокомплекс» Рязанского района, где поголовье свиней составляет 59,5 тысяч голов, производство свинины составило 6464 тонны (+554 тонны), что выше уровня прошлого года на 9,4 %;

ООО «Рязанский бекон» Сараевского района, где содержится 38,2 тысяч голов, а реализация свинины составляет 2822 тонны (+1114 тонн к уровню прошлого года или на 65 % больше).

Производство мяса индейки в ООО «Старожиловская птица» Старожиловского района составило 648 тонн (+163 тонны к 2016 году или 33,6 %) при наличии поголовья индейки в 26581 голов (+6340 голов к уровню прошлого года).