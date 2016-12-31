Строительство завода на Южном промузле в Рязани одобрено по результатам слушаний

Инвестор выступил с инициативой перевода участка на промузле из зоны спецозеленения в зону промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций.

Экономика

Комиссия по проведению публичных слушаний признала целесообразным изменение в Генеральный план в районе Южного промузла. Заключение комиссии опубликовано в субботу, 31 декабря.

Слушания по вопросу состоялись 27 декабря. Инвестор, которым выступил Рязанский трубный завод, выступил с инициативой перевода участка из зоны спецозеленения в зону промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций для реализации проекта по строительству листопрокатного завода.

Комиссия согласилась с предложением заявителя и рекомендовала главе администрации принять положительное решение по вопросу внесения изменений в Генплан. При этом, отмечается в заключении, инвестор обязан выполнить ряд условий – провести компенсационное озеленение и мероприятия по максимальному сохранению зелени на участке.