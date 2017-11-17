Сбербанк наградил лучших застройщиков региона

Награды руководителям строительных фирм вручил Управляющий отделением Сергей Фролов.

Экономика

В Рязанском отделении Сбербанка подвели итоги конкурса среди застройщиков региона. Лучшие застройщики определялись по количеству выданных ипотечных кредитов, а также по числу сделок, проведённых с использованием сервиса Сбербанка «Электронная регистрация ипотеки». Награды руководителям строительных фирм вручил Управляющий отделением Сергей Фролов.

«Платиновым партнёром» стала Группа компаний «Единство». «Золотыми партнёрами» признаны: Северная компания», «Зелёный сад», «Капитал – строитель жилья». «Серебряным партнёром» стала группа компаний «Стройпромсервис».