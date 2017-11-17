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http://7info.ru/news/ryazan-economy/sberbank_nagradil_luchshih_zastrojschikov_regiona/

Сбербанк наградил лучших застройщиков региона
Награды руководителям строительных фирм вручил Управляющий отделением Сергей Фролов.

Экономика   170

В Рязанском отделении Сбербанка подвели итоги конкурса среди застройщиков региона. Лучшие застройщики определялись по количеству выданных ипотечных кредитов, а также по числу сделок, проведённых с использованием сервиса Сбербанка «Электронная регистрация ипотеки». Награды руководителям строительных фирм вручил Управляющий отделением Сергей Фролов.

«Платиновым партнёром» стала Группа компаний «Единство». «Золотыми партнёрами» признаны: Северная компания», «Зелёный сад», «Капитал – строитель жилья». «Серебряным партнёром» стала группа компаний «Стройпромсервис». 