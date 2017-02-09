Россельхозбанк стал соорганизатором конкурса «Регионы - устойчивое развитие»

В ходе работы оргкомитета конкурса представители Банка включены в Попечительский совет конкурса и в состав Рабочей группы Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Экономика

АО «Россельхозбанк» вошёл в число организаторов конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие». Участие Россельхозбанка, как отраслевого эксперта в АПК, направлено преимущественно на поддержку инвестиционных проектов сельхозтоваропро изводителей, относящихся к сегментам малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится ежегодно с августа 2011 года в соответствии с поручением правительства РФ для повышения инвестиционной привлекательност и регионов РФ и создания новых механизмов финансирования инвестиционных проектов.

Конкурс призван объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для реализации инициатив по созданию высокоэффективны х производств во всех регионах РФ.

В ходе работы оргкомитета конкурса представители Банка включены в Попечительский совет конкурса и в состав Рабочей группы Комитета Совета Федерации по экономической политике.