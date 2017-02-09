Россельхозбанк стал соорганизатором конкурса «Регионы - устойчивое развитие»
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В ходе работы оргкомитета конкурса представители Банка включены в Попечительский совет конкурса и в состав Рабочей группы Комитета Совета Федерации по экономической политике.
АО «Россельхозбанк» вошёл в число организаторов конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие». Участие Россельхозбанка, как отраслевого эксперта в АПК, направлено преимущественно на поддержку инвестиционных проектов сельхозтоваропро
Конкурс проводится ежегодно с августа 2011 года в соответствии с поручением правительства РФ для повышения инвестиционной привлекательност
Конкурс призван объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для реализации инициатив по созданию высокоэффективны
В ходе работы оргкомитета конкурса представители Банка включены в Попечительский совет конкурса и в состав Рабочей группы Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте