Россельхозбанк предлагает воспользоваться сервисом «Бизнес-навигатор МСП»
Экономика 83
АО «Россельхозбанк» уделяет большое внимание развитию предприятий малого и среднего бизнеса, предлагая клиентам данного сегмента не только финансовые продукты и услуги, но и оказывая предпринимателям информационную и консультационную поддержку.
Россельхозбанк предлагает воспользоваться сервисом «Бизнес-навигато
АО «Россельхозбанк» уделяет большое внимание развитию предприятий малого и среднего бизнеса, предлагая клиентам данного сегмента не только финансовые продукты и услуги, но и оказывая предпринимателям информационную и консультационную поддержку. По итогам прошлого года Россельхозбанк выдал организациям и предприятиям данного сегмента свыше 294 млрд рублей заемных средств. В настоящий момент клиентам Россельхозбанка доступны различные программы кредитования, оптимизированные под реальные потребности малого и среднего бизнеса.