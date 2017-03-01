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http://7info.ru/news/ryazan-economy/rosselhozbank_predlagaet_vospolzovatsja_servisom_biznesnavigator_msp/

Россельхозбанк предлагает воспользоваться сервисом «Бизнес-навигатор МСП»
АО «Россельхозбанк» уделяет большое внимание развитию предприятий малого и среднего бизнеса, предлагая клиентам данного сегмента не только финансовые продукты и услуги, но и оказывая предпринимателям информационную и консультационную поддержку.

Экономика   83

Россельхозбанк предлагает воспользоваться сервисом «Бизнес-навигатор МСП», представляющим собой специализированный интернет-ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Портал, разработанный Корпорацией МСП совместно с банками-партнерами и представителями бизнес-сообществ, функционирует по принципу «одного окна» и позволяет всем заинтересованным лицам на безвозмездной основе сформировать бизнес-план по выбранному направлению, узнать о мерах господдержки малого и среднего бизнеса, подобрать подходящие помещения для аренды, а также найти информацию о доступных программах кредитования.

АО «Россельхозбанк» уделяет большое внимание развитию предприятий малого и среднего бизнеса, предлагая клиентам данного сегмента не только финансовые продукты и услуги, но и оказывая предпринимателям информационную и консультационную поддержку. По итогам прошлого года Россельхозбанк выдал организациям и предприятиям данного сегмента свыше 294 млрд рублей заемных средств. В настоящий момент клиентам Россельхозбанка доступны различные программы кредитования, оптимизированные под реальные потребности малого и среднего бизнеса.