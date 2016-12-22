Рязанскому цирку предоставят льготы по плате за аренду общежития

Стоимость аренды будет меньше суммы, определённой независимым оценщиком.

Экономика

Администрация Рязани установит льготы для цирка по оплате аренды общежития. Решение предоставить преференции организации принято на заседании комитета по экономическому развитию городской Думы.

Речь идёт о помещениях общей площадью 1 тыс. 549,7 кв.м. по переулку Войкова, 1. Платить за аренду Российская цирковая компания будет меньше суммы независимого оценщика. После согласования с Федеральной антимонопольной службой вопрос планируется вынести на заседание Рязанской городской Думы.

Также на заседании одобрены решения о передаче нежилых помещений в аренду благотворительным и общественным организациям и образовательным учреждениям и о предоставлении им льгот по арендной плате. Вопросам также предстоит процедура согласования с ФАС.