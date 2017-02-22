Рязанскому цирку предоставили преференции по аренде общежития до конца года

Ранее льготу планировалось предоставить на два года.

Экономика

Рязанскому цирку предоставили льготы по уплате аренды за общежитие только на 2017 год. Соответствующее решение было принято гордумой.

Стоимость арендной платы за пользование зданием в переулке Войкова, 1, площадью 1549,7 кв.метров составит 3 тыс. 137 рублей, что ниже цены, установленной независимой оценкой. Ранее предполагалось установить преференции по аренде, начиная с 2015 по 2017 год, однако депутаты решили предоставить льготы только с 1 марта по 31 декабря 2017 года. Плата за остальное время, когда цирк пользовался общежитием, будет пересчитана. Как уточнил глава Рязани Владислав Фролов, цирковая компания готова уплатить средства в полном объёме за предыдущий период, а также не исключил возможность пролонгации преференций, которые предоставлены цирку на этот год.