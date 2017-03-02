Рязанское хозяйство за год произвело 88 тонн кроличьего мяса

Поголовье кроликов составляет 12,5 тыс. голов.

Экономика

Основным производителем мяса кроликов в Рязанской области является ИП КФХ «Беркеево» Касимовского района. Об этом сообщает сайт регионального Минсельхоза.

Выращиванием кроликов в селе Беркеево Касимовского района Наумкин Сергей Васильевич занимается с 2011 года.

Сегодня предприятие является поставщиком как живых кроликов, так и диетического мяса. Поголовье кроликов составляет 12,5 тыс. голов. За 2016 год фермерским хозяйством произведено 88 тонн мяса.

По итогам 2016 года в КФХ проведена комплексная оценка (бонитировка) 4 пород кроликов для сдачи во Всероссийский институт племенного дела, что позволит в дальнейшем получить статус племенного хозяйства.