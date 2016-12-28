Рязанским предпринимателям стоит быть осторожнее с животными и товарами из Грузии

Федеральный Россельхознадзор наложил ограничения на ввоз грузинской продукции.

Экономика

В связи со вспышкой нодулярного дерматита крупного рогатого скота в Грузии, в Российскую Федерацию ограничен ввоз ряда грузинских товаров, сообщает сайт регионального Россельхознадзора со ссылкой на федеральную службу.

Предпринимателям Рязанской области, наладившим торговые связи с Грузией, следует иметь в виду, что ограничен ввоз восприимчивых к нодулярному дерматиту животных, включая крупный рогатый скот; всей продукции, полученной от этих животных и скотины, без надлежащей обработки; необработанного кожевенного сырья (шкур); генетического материала; бывшего в употреблении оборудования для содержания и перевозки животных и скота.

Также Россельхознадзор предписывает принять меры, чтобы не допустить нодулярный дерматит в пределы России: усилить контроль за перемещением скота, шкур и продукции животноводства по российским регионам, устрожить досмотр в пунктах пропуска через государственную границу РФ, ежедневно осматривать скотину в хозяйствах всех форм собственности и проинформировать население о существующей угрозе заболевания животных.