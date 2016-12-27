Рязанским предпринимателям напоминают о необходимости учёта алкоголя

Об обороте алкогольной продукции в уходящем году необходимо отчитаться в системе ЕГАИС до 1 января 2017 года.

Экономика

Все организации и индивидуальные предприниматели, оказывающим услуги общепита и торгующим алкоголем на территории Рязани, необходимо до 1 января 2017 года внести остатки продукции, закупленной до 1 января 2016 года, в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) и списать всю реализованную в текущем году продукцию. Магазинов и заведений общепита, торгующих в розницу пивом, сидром, медовухой и т.п., это тоже касается.

Методология ведения остатков доступна на официальном сайте ФС РАР по адресу http://fsrar.ru/files/retail_stock3.pdf .

Информацию до сведения предпринимателей доводит сайт администрации города Рязани.

Также городское Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка информирует о том, что с 1 января 2017 года необходимо не позднее следующего рабочего дня после дня реализации представлять в ЕГАИС акты списания алкогольной продукции. Формы актов списания и сроки их представления утверждены Приказом Министерства финансов РФ №84н от 15.06.2016 года.

Нарушение установленного порядка учёта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа – на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.