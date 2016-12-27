Рязанским предпринимателям напоминают о необходимости учёта алкоголя
Экономика 171
Об обороте алкогольной продукции в уходящем году необходимо отчитаться в системе ЕГАИС до 1 января 2017 года.
Все организации и индивидуальные предприниматели, оказывающим услуги общепита и торгующим алкоголем на территории Рязани, необходимо до 1 января 2017 года внести остатки продукции, закупленной до 1 января 2016 года, в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) и списать всю реализованную в текущем году продукцию. Магазинов и заведений общепита, торгующих в розницу пивом, сидром, медовухой и т.п., это тоже касается.
Методология ведения остатков доступна на официальном сайте ФС РАР по адресу
Информацию до сведения предпринимателей доводит сайт администрации города Рязани.
Также городское Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка информирует о том, что с 1 января 2017 года необходимо не позднее следующего рабочего дня после дня реализации представлять в ЕГАИС акты списания алкогольной продукции. Формы актов списания и сроки их представления утверждены Приказом Министерства финансов РФ №84н от 15.06.2016 года.
Нарушение установленного порядка учёта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа – на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.