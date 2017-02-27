Рязанский филиал Россельхозбанка продолжает финансировать аграриев по новой программе льготного кредитования

Филиал Банка обеспечивает максимально оперативный приём заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России.

Экономика

Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» продолжает предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. В рамкам программы кредиты получили ООО «Победа» из Шацкого района и КФХ «Зоринское» из Ухоловского района Рязанской области.

Филиал Банка обеспечивает максимально оперативный приём заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. Новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.