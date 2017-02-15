Рязанский филиал Россельхозбанка подвёл итоги работы в 2016 году

В 2016 году филиал Банка поддержал реализацию ряда крупных региональных инвестпроектов.

Экономика

По итогам работы в 2016 году Рязанский филиал Россельхозбанка продемонстрировал рост по основным финансовым показателям. По состоянию на 1 января 2017 года совокупный кредитный портфель филиала составил 20,5 млрд рублей, из них на займы юридических лиц приходится 16,3 млрд рублей. За 2016 год сумма выдач корпоративным клиентам превысила 8 млрд рублей. На сегодняшний день клиентами филиала являются более 3,5 тыс. предприятий и организаций Рязанской области. В прошлом году региональный филиал Банка значительно нарастил объемы кредитования хозяйств области на проведение сезонных работ, направив на эти цели более 5,3 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает уровень 2015 года.

В 2016 году филиал Банка поддержал реализацию ряда крупных региональных инвестпроектов. Так, в селе Деревенское Спасского района был реализован проект по возведению комплекса по хранению и первичной переработке овощей, введена в эксплуатацию новая производственная линия и складские помещения ТПК «Синергия» в Рыбновском районе, в центре г. Рязани построен гостинично-ресторанный комплекс «Старый город».

Объём кредитного портфеля физических лиц филиала составил 4,2 млрд рублей, увеличившись за прошедший год на 15%. Общий объем выдач населению Рязанской области за 2016 год составил 2,2 млрд рублей. Кредитами филиала Банка воспользовались более 9,5 тыс. жителей области. При этом объём выдач ипотечных кредитов превысил 1 млрд рублей, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом. При поддержке филиала Банка свои жилищные условия смогли улучшить более 700 рязанских семей.

Вместе с тем отмечается и уверенный рост депозитного портфеля Рязанского филиала Россельхозбанка. Объём привлечённых средств населения по итогам прошлого года превысил 12,3 млрд рублей. Таким образом, темп прироста пассивного портфеля в 2016 году составил 30%. По данным на 1 января 2017 года около 80 тыс. рязанцев и жителей области являются вкладчиками филиала Россельхозбанка.