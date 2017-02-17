Рязанский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования

В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный приём заявок от аграриев.

Экономика

Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования.

Льготное кредитование в регионе уже получила компания ООО «Можары» из Сараевского района Рязанской области.

В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный приём заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заёмщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 6,3 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.

– Нашему плодотворному сотрудничеству с Россельхозбанком уже много лет, - отмечает заместитель директора ООО «Можары» Иоанн Мороз. – Успешная деятельность предприятия стала возможной благодаря многим факторам, одним из которых стала своевременная финансовая поддержка со стороны Банка, который поддерживает нас в вопросах проведения сезонных работ и закупки новой техники.

Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.