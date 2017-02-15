Рязанские «Вареники с картошкой» получили звание «Лучший продукт 2017»

Продукция рязанской компании представлена в 72 регионах нашей страны, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Экономика

На прошедшей в Москве с 6 по 10 февраля 24-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017» рязанская продукция «Вареники с картошкой замороженные» торговой марки «С пылу жару», производства ООО «Лина» отмечена золотой медалью и дипломом лауреата Международного конкурса «Лучший продукт-2017». Об этом сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

ООО «Лина» – крупная динамично развивающаяся производственная компания, специализирующаяся на выпуске и реализации замороженных полуфабрикатов. В настоящий момент ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 наименований. Среди них блинчики, оладьи, вареники, а также пельмени и котлеты. На рынке компания представлена известными торговыми марками: «С пылу с жару» и «Наши молодцы».

Продукция компании представлена в 72 регионах нашей страны, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В выставке «Продэкспо-2017» представили свои экспозиции и другие рязанские производители: ООО «Балт-ОСТ», ООО «Полинка», ГК «РУДО», ООО «Русский мороз», ООО «Ряжский погребок», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО «ТД Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Юнион» (ШОКО РУА).