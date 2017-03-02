Рязанские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности наращивают производство

В январе было произведено и реализовано продукции на сумму в 2,97 млрд. рублей.

Экономика

По итогам января 2017 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области по сравнению с январём 2016 года увеличили производство полуфабрикатов мясных на 7,2%, творога – на 48,9%, сыра и продуктов сырных – на 29,3%, продуктов кисломолочных – на 14,6%, крупы – в 2,1раза, мучных кондитерских изделий – на 2,1%, рыбы переработанной и консервированной – на 22,2%, крахмала – на 17%, патоки крахмальной – на 34%, глюкозо-фруктозных сиропов – в 2 раза. Об этом сообщает официальный сайт регионального Минсельхоза.

В целом было произведено и реализовано продукции на сумму в 2,97 млрд. рублей.