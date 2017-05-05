Рязанские газовики из-за долгов ограничили газоснабжение ООО «Ряжский погребок»

Долг компании за газ составляет более миллиона рублей.

Экономика

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» приостановил газоснабжение ООО «Ряжский погребок». Причина – долг в размере более 1 миллиона 180 тысяч рублей, накопившейся в период с февраля по апрель 2017 года. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе компании.

В адрес предприятия-должника ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направляло уведомление о существующей задолженности и предстоящем ограничении подачи газа в случае неоплаты долга. Однако требования компании не были исполнены. В результате, поставщик газа приостановил газоснабжение ООО «Ряжский погребок».

Кроме того, в связи с образовавшейся задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направил исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области.