Рязанская область отмечена в числе лучших регионов по вводу в оборот неиспользуемой пашни

По этому показателю за трёхлетний период область находится на 3 месте в Российской Федерации и является лидером среди регионов Нечерноземья.

Экономика

В среду, 8 февраля, под председательством директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петра Чекмарёв в режиме видеоконференции прошло совещание по вопросу развития Нечерноземной зоны Российской Федерации. В его работе принял участие заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин, специалисты Минсельхоза, руководители станций агрохимической службы и регионального филиала Госсорткомиссии. Об этом сообщает официальный сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Минсельхозом России разработан комплекс мер по развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны. Наиболее приоритетными направлениями развития сельских территорий Центрального Нечерноземья является мелиорация и ввод земель сельскохозяйственного назначения, молочное животноводство, выращивание картофеля, льна, кормовых и масличных культур. В частности, для регионов, отнесённых к зоне Нечерноземья, с 2017 года в рамках Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» предусмотрены дополнительные меры поддержки на проведение работ по известкованию и фосфоритованию кислых почв, а также культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях.

В ходе совещания Рязанская область отмечена в числе лучших регионов по вводу в оборот неиспользуемой пашни. По этому показателю за трёхлетний период регион находится на 3 месте в Российской Федерации и является лидером среди регионов Нечерноземья. Ежегодно в области вводится около 30 тыс. га, за 2014-2016 годы введено 95 тыс. га неиспользуемой пашни. С вводом в оборот земель увеличивается и посевная площадь сельскохозяйственных культур, которую в 2017 году планируется увеличь ещё на 22 тыс. га.

Сегодня министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области совместно с Минимуществом региона и Россельхознадзором ведёт работу с крупными правообладателями земельных участков с целью ввода в оборот неиспользуемых земель. Данный вопрос находится на постоянном контроле губернатора Рязанской области Олега Ковалёва.