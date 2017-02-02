Рязанская мебельная фабрика представила свою продукцию на выставке в Германии

Предприятие действует в городе Рязани с 1999 года и сегодня имеет в своём производственном портфеле более тысячи наименований продукции.

Экономика

С 15 по 22 января в г. Кельн (Германия) состоялась международная выставка IMM Cologne 2017. Город Рязань представила мебельная фабрика «Кураж». На выставке предприятие продемонстрировало две коллекции модульной мебели для гостиных – «Верона» и «Веrа Нео». Об этом сообщает сайт городской администрации.

Экспозицию посетил директор выставки IMM Cologne 2017 Увэ Дайтерсен. Он отметил, что в Европе в мебельной индустрии наблюдается большая конкуренция, предприятиям предъявляются очень жёсткие требования к качеству и безопасности мебели, особенно детской. По словам Увэ Дайтерсена, мебель российских компаний по качеству не уступает иностранным производителям, что подтверждается интересом посетителей к образцам фабрики «Кураж».

Как информирует управление инвестиционной политики, предприятие действует в городе Рязани с 1999 года и сегодня имеет в своём производственном портфеле более тысячи наименований продукции. Мебель этого предприятия отличается привлекательной ценой, оригинальным дизайном и гарантированным качеством.