Расходы на развитие АПК в Рязанской области увеличили на 45 млн рублей

В том числе 40 млн рублей будет направлено на возмещения аграриям части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных работ.

Экономика

Во вторник, 11 июля, состоялось очередное заседание правительства Рязанской области. Его провёл глава региона Николай Любимов. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, председатель городской Думы Владислав Фролов, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств.

Они утвердили ряд изменений в областной бюджет. Было решено увеличить расходы на реализацию программы развития агропромышленного комплекса на 45 млн рублей. В том числе 40 млн рублей направят на возмещения аграриям части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных работ, сообщает сайт регионального правительства.

– Мы обязательно продолжим помогать сельхозтоваропроизводителям, у которых сейчас нелёгкая пора, особенно в связи с погодными условиями, – сказал глава региона.

Расходы на лекарственное обеспечение граждан увеличены на 11 млн 343,7 тыс. рублей, на три миллиона рублей – на развитие культуры и туризма в Рязанской области.