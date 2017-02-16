Приватизация муниципального имущества в 2016 году пополнила бюджет Рязани на 160 млн. рублей

Отчёт о результатах деятельности был заслушан на заседании комитета гордумы.

Экономика

На заседании комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам Рязанской городской Думы были одобрены изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Речь идёт об участке в границах улиц Высоковольтной, Весенней, Шевченко, 2-я Линия, 3-й Мопровский переулок. На данной территории предполагается изменение границ территориальных зон. Ранее были внесены корректировки в Генплан – из зоны застройки многоэтажными жилыми домами участок переведен в зону общественно-жилой застройки. Также были проведены публичные слушания, получено положительное заключение. Вопрос будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.

Комитетом одобрены изменения в Порядок оценки и возмещения ущерба за уничтожение (повреждение) зелёных насаждений на территории города Рязани и изменения в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий в городе Рязани». Поправки связаны с организационно-штатными изменениями и перераспределением функций в структурных подразделениях городской администрации.

На заседании комитета был рассмотрен отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за 2016 год. Доходы от продажи муниципального имущества составили почти 160 млн. рублей. Также комитетом одобрены дополнения в Программу приватизации муниципального имущества на 2017 год, в неё внесены дополнительные объекты.

Депутаты одобрили проект Положения о порядке и организации работы комиссии по контролю исполнения условий конкурса по приватизации муниципального имущества. Комиссия будет осуществлять проверку фактического выполнения условий конкурса, в том числе и по обременениям.

Комитетом по муниципальной собственности и земельным вопросам одобрены изменения в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории города Рязани. Документ приведён в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

Также были поддержаны вопросы передачи в безвозмездное пользование и приватизации ряда нежилых помещений. Окончательное решение по всем вопросам будет принято на заседании Рязанской городской Думы.