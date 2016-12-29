Полторы тонны «санкционки» уничтожено в Рязани

Запрещённые продукты вновь были выявлены на 5-й базе.

Экономика

Рейд на территории ЗАО «ТПК на Шабулина», а понятнее, на 5-й базе, выявил 15 партий фруктов и овощей, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации, общим количеством 1,571 кг., или более полутора тонн. Об этом пишет сайт регионального Россельхознадзора.

По сообщению ведомства, это были турецкие фрукты и овощи. Как рассказали владельцы товара, он пришёл с московских оптовых баз «Домодедово» и «Фуд Сити».

27 декабря вся санкционная продукция изъята и уничтожена.