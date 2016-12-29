http://7info.ru/news/ryazan-economy/po_pjat_tonn_moloka_i_mjasa_uzhe_prodali_rjazanskie_prednovogodnie_jarmarki/
По пять тонн молока и мяса уже продали рязанские предновогодние ярмарки
Экономика 97
По пять тонн молока и мяса уже продали рязанские предновогодние ярмарки
Экономика 97
Работа ярмарок завершится завтра, 30 декабря.
В Рязанской области продолжают работу предновогодние ярмарки, об открытии которых РИА «7 новостей» сообщало ранее. Об этом информирует сайт регионального правительства. Места торговых площадок - Театральная площадь, ЦНТИ, кинотеатр «Октябрь», ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».
На предпраздничных ярмарках рязанцам доступен широкий ассортимент продуктов, выпущенных местными предприятиями, а также новогодние ёлки, игрушки и прочие товары для встречи Нового года.
За два дня на ярмарках продано порядка 5 тонн молока и молочных продуктов, свыше 5,5 тонн мяса, 4,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, почти 2,5 тонны картофеля и овощей и 3 тонны яблок.
Предновогодние ярмарки в Рязани начали работу 27 декабря, а завершат завтра, 30 декабря.