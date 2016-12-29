По пять тонн молока и мяса уже продали рязанские предновогодние ярмарки

Работа ярмарок завершится завтра, 30 декабря.

Экономика

В Рязанской области продолжают работу предновогодние ярмарки, об открытии которых РИА «7 новостей» сообщало ранее. Об этом информирует сайт регионального правительства. Места торговых площадок - Театральная площадь, ЦНТИ, кинотеатр «Октябрь», ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».

На предпраздничных ярмарках рязанцам доступен широкий ассортимент продуктов, выпущенных местными предприятиями, а также новогодние ёлки, игрушки и прочие товары для встречи Нового года.

За два дня на ярмарках продано порядка 5 тонн молока и молочных продуктов, свыше 5,5 тонн мяса, 4,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, почти 2,5 тонны картофеля и овощей и 3 тонны яблок.

Предновогодние ярмарки в Рязани начали работу 27 декабря, а завершат завтра, 30 декабря.