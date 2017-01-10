Племенные цыплята из Рязанской области поставляются в 14 регионов России

За 11 месяцев реализовано около 4,2 миллионов суточных цыплят.

Экономика

Племенной репродуктор филиал АО «Окская птицефабрика» «Александровский» единственный в Рязанской области занимается разведением кур кросса Ломанн ЛСЛ Классик. Об этом сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Родительское стадо данного кросса комплектуется суточными цыплятами из Германии фирмы «Ломан Тирцухт ГмбХ» не менее 6-8 завозов в год. За 2016 год приобретено 288 тысяч голов, в том числе 252 тысячи голов курочек и 36 тысяч петушков.

Поголовье данного кросса на 1 декабря 2016 года составило 509 тысяч голов, в том числе 226 тысяч кур-несушек.

За 11 месяцев реализовано около 4,2 миллионов суточных цыплят в 14 регионов страны. Основными покупателями являются республики Мордовия и Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская, Владимирская, Нижегородская, Ульяновская, Саратовская, Костромская и другие области Российской Федерации.

Главной своей задачей племрепродуктор считает обеспечение птицефабрик качественной племенной продукцией конкурентноспособного кросса, который даёт высокую продуктивность, хорошую сохранность и низкую себестоимость произведенной продукции при высоком качестве.