Перед Новым годом в Рязани проведут четыре продуктовых ярмарки

В 2018 году ярмарки выходного дня начнут работу на этих площадках с 13 января.

Экономика

В субботу, 23 декабря, в Рязани проводились традиционные ярмарки выходного дня. Представители 215 предприятий торговали на 325 местах. В этот день было продано 13,44 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 17,6 т молока и молочных продуктов, 7,8 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,5 т мёда, 8 т картофеля, 5,3 т овощей и 10,9 т фруктов, сообщает сайт регионального правительства.

В преддверии Нового года ярмарки пройдут 27, 28, 29 и 30 декабря на традиционных площадках: пл. Театральная, ул. Крупской, д. 17 (около ЦНТИ), ул. Новоселов, д. 13 (около к/т «Октябрь»), ул. Станкозаводская, д. 30 (около ТЦ «КИТ»), ул. Гоголя, д. 35 «Б» (ТК «Березовый»).

В 2018 году ярмарки выходного дня начнут работу на этих площадках с 13 января.