Объём банковских вкладов жителей Рязанской области за год вырос до 126,2 млрд рублей
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В структуре депозитов физических лиц рост показали вклады в рублях.
Объём банковских вкладов жителей Рязанской области за год вырос до 126,2 млрд рублей.
– В 2016 году наши земляки придерживались сберегательной модели поведения, – отмечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова. За прошлый год остатки на счетах по учету вкладов граждан в кредитных учреждениях возросли на 10,1% до 126,2 млрд рублей.
В структуре депозитов физических лиц рост показали вклады в рублях. Их доля увеличилась до 91,2%. Депозиты в иностранной валюте снизились на 13,9%, что обусловлено, главным образом, валютной переоценкой.
На 1 января 2017 на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 232 обособленных структурных подразделения (дополнительные, операционные и кредитно-кассовы
Информация о результатах деятельности в 2016 году кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №1 за 2017 год на официальном сайте