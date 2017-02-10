Объём банковских вкладов жителей Рязанской области за год вырос до 126,2 млрд рублей

В структуре депозитов физических лиц рост показали вклады в рублях.

Экономика

Объём банковских вкладов жителей Рязанской области за год вырос до 126,2 млрд рублей.

– В 2016 году наши земляки придерживались сберегательной модели поведения, – отмечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова. За прошлый год остатки на счетах по учету вкладов граждан в кредитных учреждениях возросли на 10,1% до 126,2 млрд рублей.

В структуре депозитов физических лиц рост показали вклады в рублях. Их доля увеличилась до 91,2%. Депозиты в иностранной валюте снизились на 13,9%, что обусловлено, главным образом, валютной переоценкой.

На 1 января 2017 на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 232 обособленных структурных подразделения (дополнительные, операционные и кредитно-кассовы е офисы, операционные кассы).