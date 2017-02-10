Неустойки за срыв госконтрактов могут стать меньше

Инициативу Минфина снизить штрафы поддержали Минэкономразвития и ФАС.

Экономика

Неустойки за срыв госконтрактов могут уменьшиться в пять раз. «Известиям» стало известно о соответствующих поправках в постановление правительства подготовленных Минфином и поддержанных Минэкономразвити я и ФАС.

Сегодня штрафы могут составлять до 0,5% от суммы госконтракта в 100 млн рублей и выше. В ведомстве предложило ввести более сложную систему штрафов, но с меньшими процентами. В частности, неисполнение самых крупных контрактов от 10 млрд рублей будет караться 0,1% от цены сделки.

В пояснительной записке Минфина необходимость пересмотра объясняется тем, что суды часто снижают размеры неустоек, «расценивая их как несоразмерные тяжести совершенных нарушений при исполнении контрактов».

Новые поправки фактически признают неоправданно завышенные санкции.

Кроме того, Минфин вводит условие, что общей объем штрафов за задержку выполнения госконтракта не может превышать его стоимость, что до сего дня было теоретически возможно.

Впрочем, эксперты отмечают, что бизнес-сообществ о может быть не удовлетворено и этими шагами правительства по снижению штрафов, поскольку они не исправляют главного недостатка постановления о санкциях.

«Размер неустойки по-прежнему определяют формально, как процент от цены сделки. Неустойка не будет зависеть от суммы реального ущерба», — пояснила «Известиям» исполнительный директор «Бюро контрактной информации», эксперт ООН в сфере публичных закупок Ольга Анчишкина.