На переселение рязанцев из аварийного жилья будут направлены дополнительные средства

Вопрос об изменениях в бюджет будет рассмотрен на ближайшем заседании Рязанской городской Думы.

Экономика

Изменения в бюджет Рязани-2017 рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам Рязанской городской Думы. Доходная часть бюджета увеличена за счёт поступления межбюджетных трансфертов из региона и за счёт неиспользованных остатков средств, поступивших из областного бюджета в 2016 году и оставшихся на счёте бюджета Рязани по состоянию на 1 января 2017 года. Основную часть дополнительных средств планируется направить на переселение граждан из аварийного жилья (21,5 млн. рублей – за счёт межбюджетных трансфертов и 6,1 млн. рублей – из городского бюджета). Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе гордумы.

За счёт перераспределения средств 50 млн. рублей дополнительно планируется направить на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР-5,5А.

Предусмотрено увеличение финансирования на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы и на проведение в городе мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации.

Вопрос об изменениях в бюджет будет рассмотрен на ближайшем заседании Рязанской городской Думы.

Члены комитета по бюджету и налогам одобрили изменения в План стратегического развития города Рязани до 2020 года. Это сделано в связи с изменением структуры администрации, а также с целью определения порядка корректировки стратегического плана.

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели вопрос о добровольном пожертвовании в бюджет Рязани. В городскую казну поступят 5 млн. 840 тыс. рублей, которые планируется направить на благоустройство детского парка на ул. Шевченко.