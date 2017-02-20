На ярмарках выходного дня в Рязани было продано 9,4 т мяса и 8 т хлеба

На пяти городских площадках торговлю осуществляли 192 товаропроизводителя.

Экономика

В субботу, 18 февраля, в Рязани проходили традиционные ярмарки выходного дня. На пяти городских площадках торговлю осуществляли 192 товаропроизводителя. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. В общей сложности реализовано 9,4 т мяса и мясной продукции, 15,9 т молока и молочных продуктов, 8 т хлеба и хлебобулочных изделий, 6,9 т картофеля, 3,2 т овощей и 12 т яблок, сообщает сайт регионального правительства.

Следующие ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 25 февраля. На Театральной площади будет организована праздничная программа «Широкая Масленица».