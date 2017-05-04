На господдержку АПК Рязанской области с начала года направлено более 886 миллионов рублей

В полном объёме до получателей доведены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Экономика

По состоянию на 4 мая 2017 года министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области аграриям перечислены субсидии в объёме 886,2 млн. рублей, что составляет 34,6% годового лимита финансирования. В том числе за счёт средств федерального бюджета в хозяйства направлено 751,6 млн. рублей и за счёт средств областного бюджета 134,6 млн. рублей. Об этом сообщил сайт ведомства.

В полном объёме до получателей доведены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Значительный объём средств направлен на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Также аграриям перечислены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

В настоящее время продолжается перечисление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса, субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам.