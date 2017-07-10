Ломбарды Рязанской области выдали за год займов более чем на миллиард рублей

На 1 января 2017 года в Рязанской области было зарегистрировано 40 ломбардов.

Экономика

По данным Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу объем займов, выданных в прошлом году зарегистрированными в регионе ломбардами, увеличился на 18% и превысил 1 млрд рублей.

Задолженность клиентов по основному долгу по предоставленным займам достигла по итогам года 151 млн рублей. Количество договоров займа, заключенных в 2016 году, составило 156 тыс. штук, что на 3% больше, чем годом ранее.

В прошлом году в связи с нарушениями, допущенными региональными ломбардами в части представления отчетности, порядка или сроков её сдачи, Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу было выдано 135 предписаний об устранении нарушений законодательства, возбуждено 3 административных дела, в суды направлено 8 исковых заявлений о ликвидации ломбардов.

На 1 января 2017 года в Рязанской области было зарегистрировано 40 ломбардов (годом ранее – 47 ломбардов).