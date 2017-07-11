Лето – время оформлять ипотеку в Сбербанке

Банк предлагает кредиты как на приобретение, так и на строительство жилья.

Экономика

Лето – время не только для отдыха, но и для крупных покупок, в том числе недвижимости. Именно для того, чтобы покупка квартиры летом стала более доступной, Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам.

Банк предлагает кредиты как на приобретение, так и на строительство жилья. В качестве объекта приобретения может быть квартира, дом с землей, коттедж, дачный домик, покупка земельного участка для индивидуальных нужд и так далее.

Действуют в Сбербанке и специальные предложения – для молодых семей, а также для приобретающих недвижимость на первичном рынке у застройщиков. Подробную информацию об условиях выдачи ипотечных кредитов можно уточнить в офисах банка и у партнёров – застройщиков и агентств недвижимости.