Что сделали сотовые операторы в Рязанской области за минувший год

Подведены итоги работы компаний в 2016 году.

Экономика

Операторы связи, предоставляющие услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на территории Рязанской области в 2016 году проводили плановые работы по расширению ёмкости сети и улучшению качества связи. Об итогах деятельности операторов в прошлом году сообщил официальный сайт министерства промышленности, информационных и инновационных технологий Рязанской области.

ПАО «МегаФон» в текущем году активно расширяло зону покрытия сети 4G, количество базовых станций увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с 2015 годом, а высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в ряде районов региона – Касимовском, Кадомском, Кораблинском, Пронском, Михайловском, Рыбновском, Ряжском, Сасовском, Скопинском Спасском, Шацком, Шиловском, а также в населённых пунктах Рязанского района (Варские, Гнетово, Дядьково, Мурмино, Подвязье, Поляны, Турлатово, Хирино и Шумашь), Спасского района (Сумбулово), Рыбновского района (Вакино) и Клепиковского района (Тума).

В настоящее время абонентам «МегаФона» доступен мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/c в г. Рязани и до 70 Мбит/c в области.

ПАО «ВымпелКом» (Билайн) продолжает работу по модернизации сети, повышению качества связи и скорости мобильного интернета. Улучшены такие важные для жителей характеристики, как стабильность соединения и средняя пользовательская скорость. Перевод действующих базовых станций сети 3G на высокоскоростные IP-технологии позволил увеличить скорость передачи данных в 2 раза. В 2016 году Билайн запустил сеть четвёртого поколения 4G в городе Рязани.

Оператор связи ООО «Т2 Мобайл» (Tеле2) в текущем году увеличил общее число базовых станций сети 3G на 16%. Работы по запуску новой или усилению существующей сети третьего поколения проведены в 22 населённых пунктах Рязанской области. Среди них Аладьино, Алешня, Борисово, Вороново, Елатьма, Ермишь, Истье, Кадом, Кирицы, Лашма, Малинищи, Мосолово, Пителино, Песочня, Ровное, Сасово, Солотча, Спас-Клепики, Тума, Ухолово, Хрущево и Щацк.

По итогам года в зоне уверенного приёма сигнала 2G от Tеле2 проживает большинство населения региона. Полностью покрыты связью города, крупные сёла и посёлки на территории Рязанской области.

Также за отчетный период компания провела масштабные работы по обновлению оборудования на базовых станциях. Это позволило усилить сигнал и пропускную способность каналов связи на сетях стандартов 2G и 3G в г. Рязани и 13 районах области.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) за год увеличило число базовых станций сети 4G (LTE) почти в полтора раза, что позволило обеспечить скоростным интернетом жителей ещё 32 населённых пунктов области. В их числе города Спас-Клепики, Михайлов, Спасск-Рязанский, Шацк, Ряжск, посёлки Каширин, Хрущево и другие населённые пункты. Всего в Рязанской области 54 населённых пунктов обеспеченных 4G-сетью от МТС.

В 2016 году МТС реализовал ряд проектов по улучшению качества голосовой связи и интернета в крупных торговых центрах города Рязани, таких как «Круиз», «Весна» и «Полетаевский», обеспечил устойчивую мобильную связь на участке автодороги М-5 в с. Высокое Рыбновского района Рязанской области и на участке автодороги М6 в пос. Трепольский Михайловского района Рязанской области.

На территории региона продолжается реализация пилотных проектов по устранению цифрового неравенства в рамках выполнения поручения губернатора Рязанской области Олега Ковалёва по обеспечению доступом к сети интернет социально-значимых объектов в населённых пунктах с населением более 500 человек. С апреля текущего года к сети интернет операторами сотовой связи подключено 29 объектов в Скопинском районе, 4 объекта в Сасовском районе, 30 объектов в Рыбновском районе и 30 объектов в Рязанском районе.