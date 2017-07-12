http://7info.ru/news/ryazan-economy/byvshij_rjazanskij_ministr_stal_generalnym_direktorom_fpk_invest/
Бывший рязанский министр стал генеральным директором ФПК «Инвест»
Экономика 204
Бывший рязанский министр стал генеральным директором ФПК «Инвест»
Экономика 204
Решение о назначении Кудинкина принял Совет директоров.
Новым генеральным директором ФПК «Инвест» стал бывший министр лесного хозяйства Рязанской области Ярослав Кудинкин. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Решение о назначении Кудинкина принял Совет директоров одного из крупнейших производственно-коммерческих холдингов региона.
Ярослав Кудинкин родился в Рязани в 1976 году. Имеет высшее юридическое образование. Министерство лесного хозяйства Рязанской области возглавлял с 2013 по 2016 год.
Женат, воспитывает дочь.