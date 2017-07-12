Бывший рязанский министр стал генеральным директором ФПК «Инвест»

Решение о назначении Кудинкина принял Совет директоров.

Экономика

Новым генеральным директором ФПК «Инвест» стал бывший министр лесного хозяйства Рязанской области Ярослав Кудинкин. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение о назначении Кудинкина принял Совет директоров одного из крупнейших производственно-коммерческих холдингов региона.

Ярослав Кудинкин родился в Рязани в 1976 году. Имеет высшее юридическое образование. Министерство лесного хозяйства Рязанской области возглавлял с 2013 по 2016 год.

Женат, воспитывает дочь.