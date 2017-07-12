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http://7info.ru/news/ryazan-economy/byvshij_rjazanskij_ministr_stal_generalnym_direktorom_fpk_invest/

Бывший рязанский министр стал генеральным директором ФПК «Инвест»
Решение о назначении Кудинкина принял Совет директоров.

Экономика   204

Новым генеральным директором ФПК «Инвест» стал бывший министр лесного хозяйства Рязанской области Ярослав Кудинкин. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение о назначении Кудинкина принял Совет директоров одного из крупнейших производственно-коммерческих холдингов региона.

Ярослав Кудинкин родился в Рязани в 1976 году. Имеет высшее юридическое образование. Министерство лесного хозяйства Рязанской области возглавлял с 2013 по 2016 год.

Женат, воспитывает дочь.