Антон Воробьёв рассказал о том, какие изменения ждут ГК «Единство»

Напомним, Воробьём недавно был назначен генеральным директором группы компаний.

Экономика

Новый генеральный директор ГК «Единство» Антон Воробьёв, сменивший на этой должности Евгения Коковина, дал небольшое интервью «9-му телеканалу».

По словам Воробьёва, он не видит необходимости в каких-то кардинальных изменениях в деятельности одной из крупнейших компаний не только Рязани, но и рязанского региона, входящей в 20-ку лучших строительных компаний России.

В то же время он отметил, что будут улучшения в деятельности клиентского сервиса, пообещал изменить подход к каждому клиенту, выбравшему квартиру в компании «Единство».