Новый генеральный директор ГК «Единство» Антон Воробьёв, сменивший на этой должности Евгения Коковина, дал небольшое интервью «9-му телеканалу».
По словам Воробьёва, он не видит необходимости в каких-то кардинальных изменениях в деятельности одной из крупнейших компаний не только Рязани, но и рязанского региона, входящей в 20-ку лучших строительных компаний России.
В то же время он отметил, что будут улучшения в деятельности клиентского сервиса, пообещал изменить подход к каждому клиенту, выбравшему квартиру в компании «Единство».
– Мы хотим, чтобы компания развивалась, чтобы количество объектов увеличивалось, работаем над качеством строительства и не забываем о наших клиентах, – рассказал Воробьёв.