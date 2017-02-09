Александр Шевырёв принял участие в работе делового форума «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области»

В рамках форума были рассмотрены вопросы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, доступность финансовых ресурсов для промышленных предприятий, выход на международные рынки, взаимодействие институтов развития бизнеса и предпринимателей.

Экономика

В среду, 8 февраля, в областном центре прошёл деловой форум «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области». Участие в работе форума принял первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырёв.

Деловой форум проводится Союзом «Рязанская торгово-промышленная палата», который возглавляет председатель комитета областной Думы по экономическим вопросам Татьяна Гусева. В рамках форума были рассмотрены вопросы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, доступность финансовых ресурсов для промышленных предприятий, выход на международные рынки, взаимодействие институтов развития бизнеса и предпринимателей.

– Областная Дума и региональное правительство способствуют созданию благоприятных условий по привлечению инвестиций, поддержке отечественных товаропроизводителей, предпринимательства. Принят закон о промышленной политике, направленный на предоставление преференций инвесторам, вкладывающим средства в создание или модернизацию производств. Внесены изменения в инвестиционное и налоговое законодательство. Кроме того, утвержден закон по смягчению налогового бремени для самозанятых граждан в сфере услуг и на производстве. Уменьшена стоимость патента для автоперевозчиков, расширено применение «налоговых каникул» для тех, кто начинает свое дело в бытовом обслуживании, народных промыслах, кормопроизводстве и обеспечении деятельности сельхозпредприятий. Также в регионе реализуется ряд государственных и ведомственных целевых программ, действует система кредитования и поручительств, оказывается содействие в международном сотрудничестве, – отметил в своём выступлении Александр Шевырёв.

Первый заместитель председателя регионального парламента вручил награды Рязанской областной Думы руководителям ряда предприятий региона за большой вклад в развитие социально-экономического потенциала региона и достижение высоких производственных результатов, сообщает сайт областной Думы.